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"Не бедная овечка": молодая жена Петросяна начала хамить тем, кто ее критикует
Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова после того, как он подтвердил женитьбу официально, начала дерзко отвечать в сети комментаторам, которые ее критикуют или дают советы.
До этого Брухунова сдерживалась и деликатно отбивала нападки. После того, как Татьяна опубликовала очередное фото, одна из подписчиц заявила о ее надменности. «А Вы подписались на бедную овечку, которую каждая мимо проходящая может гнобить?! Ан, нет. Тут таких нет», — ответила Брухунова.
Она также высмеяла критику ее наряда от еще одной подписчицы, а после очередного совета просто взорвалась. «Меня достали моралистки вроде Вас! Я только одного не пойму: ну, н**а Вы здесь зависаете? Я и такая и сякая. Вы все правильные и идеальные. Супер! Отвалите уже от меня: леди совершенство», — грубо ответила она.
Взволновались даже те подписчицы Брухуновой, которые ее поддерживали. «Татьяна, у вас все хорошо? Вы так нервно и негативно отвечаете на безобидные комментарии», — пишут они.
Напомним, что ранее бывшая жена Петросяна Елена Степаненко обозвала Брухунову «марамойкой».74
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