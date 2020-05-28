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Шоу-бизнес

"Не бедная овечка": молодая жена Петросяна начала хамить тем, кто ее критикует

11:21 28 мая 2020
Татьяна Брухунова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова после того, как он подтвердил женитьбу официально, начала дерзко отвечать в сети комментаторам, которые ее критикуют или дают советы.

До этого Брухунова сдерживалась и деликатно отбивала нападки. После того, как Татьяна опубликовала очередное фото, одна из подписчиц заявила о ее надменности. «А Вы подписались на бедную овечку, которую каждая мимо проходящая может гнобить?! Ан, нет. Тут таких нет», — ответила Брухунова.

Брухунова

Она также высмеяла критику ее наряда от еще одной подписчицы, а после очередного совета просто взорвалась. «Меня достали моралистки вроде Вас! Я только одного не пойму: ну, н**а Вы здесь зависаете? Я и такая и сякая. Вы все правильные и идеальные. Супер! Отвалите уже от меня: леди совершенство», — грубо ответила она.

Брухунова

Брухунова

Взволновались даже те подписчицы Брухуновой, которые ее поддерживали. «Татьяна, у вас все хорошо? Вы так нервно и негативно отвечаете на безобидные комментарии», — пишут они.

Брухунова

Напомним, что ранее бывшая жена Петросяна Елена Степаненко обозвала Брухунову «марамойкой».

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