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Шоу-бизнес

Петросян официально подтвердил женитьбу с Брухуновой: первое семейное фото

14:07 25 мая 2020
Петросян и Брухунова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский юморист Евгений Петросян впервые официально подтвердил, что женат на Татьяне Брухуновой. Слухи о тайной свадьбе пары ходят с декабря прошлого года, но молодожены все отрицали.

Петросян опубликовал первое совместное фото с молодой женой. «Family look», — подписал он снимок, отключив комментарии.

Петросян

Не имея возможности высказаться, комментаторы отправились на страничку к Брухуновой.

«Танечка, вы такая гармоничная пара. Восхищена вами, чудесный баланс. Вы, как голливудская прима: в образе, самодостаточности, сиянии», «Да, это просто бомба! И достойный ответ всем недоброжелателям», — пишут они.

Брухунова

Напомним, что Татьяну часто критикуют поклонники бывшей жены Петросяна. Да и сама Елена Степаненко не сдерживает себя, когда говорит о нынешней пассии мужа.

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