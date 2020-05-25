Петросян официально подтвердил женитьбу с Брухуновой: первое семейное фото

Шоу-бизнес

Российский юморист Евгений Петросян впервые официально подтвердил, что женат на Татьяне Брухуновой. Слухи о тайной свадьбе пары ходят с декабря прошлого года, но молодожены все отрицали.

Петросян опубликовал первое совместное фото с молодой женой. «Family look», — подписал он снимок, отключив комментарии.

Не имея возможности высказаться, комментаторы отправились на страничку к Брухуновой.

«Танечка, вы такая гармоничная пара. Восхищена вами, чудесный баланс. Вы, как голливудская прима: в образе, самодостаточности, сиянии», «Да, это просто бомба! И достойный ответ всем недоброжелателям», — пишут они.

Напомним, что Татьяну часто критикуют поклонники бывшей жены Петросяна. Да и сама Елена Степаненко не сдерживает себя, когда говорит о нынешней пассии мужа.

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