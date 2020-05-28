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Украина

В ВСУ резко увеличилось количество заболевших COVID-19

11:44 28 мая 2020
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Вооруженных Силах Украины, где на днях был зафиксирован третий летальный случай, связанный с COVID-19, за сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтвердили сразу у 16 человек.

Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, в Национальном военно-медицинском клиническом центре («ГВКГ») находятся двое военнослужащих, в лазарете воинской части на Волыни — четверо, в Хмельницкой областной инфекционной больнице и Сарнинской ЦРБ — по одному работнику ВСУ.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. У военнослужащих Волынской области симптомы заболевания отсутствуют», — уточняют в командовании.

Под наблюдением врачей дома лечатся 8 человек: Киевская область — 5 военнослужащих, Житомирская область и Волынская область — по одному военнослужащему и 1 работник ВС в Черновицкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего по состоянию на четверг, 28 мая, в ВСУ зафиксировано 69 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии выздоровели 106 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 300 человек. Количество военнослужащих, у которых изоляция заканчивается в ближайшие трое суток — 45 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предыдущую вспышку COVID-19 в ВСУ зарегистрировали 24 мая — тогда за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 14 человек.

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