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В ВСУ резко увеличилось количество заболевших COVID-19
В Вооруженных Силах Украины, где на днях был зафиксирован третий летальный случай, связанный с COVID-19, за сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтвердили сразу у 16 человек.
Как сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ, в Национальном военно-медицинском клиническом центре («ГВКГ») находятся двое военнослужащих, в лазарете воинской части на Волыни — четверо, в Хмельницкой областной инфекционной больнице и Сарнинской ЦРБ — по одному работнику ВСУ.
«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. У военнослужащих Волынской области симптомы заболевания отсутствуют», — уточняют в командовании.
Под наблюдением врачей дома лечатся 8 человек: Киевская область — 5 военнослужащих, Житомирская область и Волынская область — по одному военнослужащему и 1 работник ВС в Черновицкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Всего по состоянию на четверг, 28 мая, в ВСУ зафиксировано 69 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии выздоровели 106 человек.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 300 человек. Количество военнослужащих, у которых изоляция заканчивается в ближайшие трое суток — 45 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предыдущую вспышку COVID-19 в ВСУ зарегистрировали 24 мая — тогда за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 14 человек.146
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