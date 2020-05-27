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Украина

Диагноз подтвердили посмертно: в ВСУ зафиксировали еще один летальный случай от коронавируса

10:29 27 мая 2020
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине, где на 27 мая зафиксированы 658 случаев коронавирусной инфекции с летальным исходом, умер работник ВСУ.

«25 мая умер работник Вооруженных сил Украины из Львовской области», — сообщают в командовании Медицинскими силами ВСУ.

Сообщается, что мужчина болел с 11 мая и лечился дома, а 18 мая обратился в городскую больницу Камяно-Бугского района Львовской области, где был проведен экспресс-тест на COVID-19. Исследования дали отрицательный результат.

«Больной получал необходимое лечение, но 22 мая в связи с отсутствием динамики к улучшению состояния здоровья, был направлен в Львовскую туберкулезную больницу, где было проведено лабораторное исследование методом ПЦР-тестирование», — отметили в Медслужбе и добавили, что COVID-19 был подтвержден уже посмертно.

По состоянию на среду, 27 мая, в Вооруженных Силах Украины болеет 57 человек. Всего за время пандемии выздоровели 102 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 287 человек. У 35 человек изоляция закончится в течение ближайших трех суток.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый случай коронавирусной инфекции подтвердили в подразделениях Объединенных сил — COVID-19 обнаружили у полицейского, выполнявшего задание на одном из блок-постов в Донецкой области.

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