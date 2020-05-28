Украина

Оккупанты забирают у крымчан еще один пляж (фото)

В аннексированном Крыму у жителей Севастополя забирают еще один общественный пляж, где собираются построить стоянку для яхт.

«Севастополь лишают еще одного общественного пляжа ради стоянки яхт. Наслаждаемся и машем…», — пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% и публикует фото, на котором показано, где в бухте Омега собираются построить стоянку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в бухте Омега российский Минобороны возводит медицинский центр. Среди строителей обнаружили заболевших COVID-19.

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