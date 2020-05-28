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Оккупанты забирают у крымчан еще один пляж (фото)
В аннексированном Крыму у жителей Севастополя забирают еще один общественный пляж, где собираются построить стоянку для яхт.
«Севастополь лишают еще одного общественного пляжа ради стоянки яхт. Наслаждаемся и машем…», — пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% и публикует фото, на котором показано, где в бухте Омега собираются построить стоянку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в бухте Омега российский Минобороны возводит медицинский центр. Среди строителей обнаружили заболевших COVID-19.172
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