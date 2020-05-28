На Черновцы обрушился ливень с сильнейшим градом: видео потопа

Происшествия

В Черновцах разбушевавшаяся стихия затопила около десяти улиц. Пострадали транспортные развязки, которые расположены в низине. Этот областной центр уже страдал от потопа в мае.



Как сообщает «Чернівецький Промінь», городская канализация оказалась не в состоянии выдержать ливень и град. Стихия бушевала лишь около получаса, но этого хватило, чтобы затопило транспортные развязки в низине. Местами уровень воды достигал нескольких десятков сантиметров. Канализация просто не смогла справиться с таким объемом осадков.

Ранее сообщалось, что мощный ливень привел к затоплению в Киеве крупного торгово-развлекательного центра — вода подступила к самым раздвижным дверям заведения. В мае настоящий потоп произошел также в Харькове, где затопило часть рынка Барабашово.

Фото: Крайм UA

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