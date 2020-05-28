26.83 / 27.07 29.24 / 29.71
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Черновцы обрушился ливень с сильнейшим градом: видео потопа

12:45 28 мая 2020
Град
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Черновцах разбушевавшаяся стихия затопила около десяти улиц. Пострадали транспортные развязки, которые расположены в низине. Этот областной центр уже страдал от потопа в мае.

Как сообщает «Чернівецький Промінь», городская канализация оказалась не в состоянии выдержать ливень и град. Стихия бушевала лишь около получаса, но этого хватило, чтобы затопило транспортные развязки в низине. Местами уровень воды достигал нескольких десятков сантиметров. Канализация просто не смогла справиться с таким объемом осадков.

Ранее сообщалось, что мощный ливень привел к затоплению в Киеве крупного торгово-развлекательного центра — вода подступила к самым раздвижным дверям заведения. В мае настоящий потоп произошел также в Харькове, где затопило часть рынка Барабашово.

Фото: Крайм UA

104

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

потоп в Одессе

Воды по окна: в Одессе настоящий потоп из-за мощного ливня (фото, видео)

Град

На Черновцы обрушился ливень с сильнейшим градом: видео потопа

техосмотр

В Украине вернут обязательный техосмотр для автомобилей: все подробности

Холостяк

Уже не с Дашей: появились слухи о новой девушке «Холостяка» Макса Михайлюка (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер