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Происшествия

В Харькове после ливня затопило часть рынка "Барабашово" (фото)

17:33 5 мая 2020 429
потоп
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Из-за обильного ливня в Харькове оказалась затопленной часть рынка «Барабашово». Напомним, три недели назад на этом рынке горел торговый модуль с магазинами, который тушили 11 экипажей спасателей и местная команда добровольцев.

В соцсетях появились фото автомобилей наполовину утонувших в потоках воды, затопленных торговых рядов.

На самом рынке, пишет NewsRoom, утверждают, что ливневая канализация работает, но из-за того, что в одной из низин торговый центр соседствует с частным сектором, который и отводит воду, на территории рынка случился почти потоп.

Позже пресс-служба рынка сообщила, что вода ушла, препятствий для движения транспорта нет, угрозы для торговых объектов тоже нет.

Днем ранее в Киеве от сильного ливня пострадал ТРЦ «Оазис», который находится на улице Героев Днепра. За день до этого гроза обрушилась на Черновцы — из-за воды, залившей улицы, оказалось заблокировано движение автомобильного транспорта.


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