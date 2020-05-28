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Общество и люди

На Житомирщине суд наказал учительницу за «обнаженку» в Viber

13:43 28 мая 2020
Смартфон
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Попельнянском районе Житомирской области учительница одной из сельских школ обнародовала в вайбер-группе свое фото в обнаженном виде. Ранее в Киеве состоялся забег голых мужчин в медицинских масках.

Как сообщает Житомир.info, за публикацию фото суд оштрафовал педагога. По словам учительницы, она случайно «забросила» снимок в группу.

В материалах Попельнянского районного суда говорится, что 9 апреля 2020 в 00:00 часов женщина «совершила мелкое хулиганство, а именно: выставила в общую группу „вайбер“ села (…) свое обнаженное фото». «В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности, виновность в совершенном правонарушении, предусмотренном статьей 173 КУоАП признала и пояснила, что данное фото хотела направить для своей дочери с целью получения консультации у врача, о проведении медицинского вмешательства», — также отмечается в материалах суда.

Суд признал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние учительницы, и оштрафовал ее на 51 гривню.

Ранее сообщалось, что судья Верховного суда был отстранен от должности по неожиданной причине.

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