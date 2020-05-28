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Украина

Силовики пришли с обысками в Довженко-центр (фото)

14:07 28 мая 2020
Обыск в Довженко-центре
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Вскоре после того, как спецназ ГБР в Киеве врывался в музей имени Олеся Гончара, силовики пришли с обысками в Довженко-центр.

Как сообщает директор центра Иван Козленко, сотрудники полиции и Службы безопасности Украины изымают документы.

Ранее в Довженко-центре сообщали о неплатежеспособности и отсутствии бюджетного финансирования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ проводила обыски у экс-главы налоговой службы Сергея Верланова.

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