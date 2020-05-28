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«Порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи»: врач взорвал сеть постом о благодарности от жены Зеленского
Врач ортопед-травматолог Виталий Денисюк, который вылечился от коронавируса, иронично отнесся к письму с благодарностью от жены президента Украины Елены Зеленской. Такие благодарности получили все медики, переболевшие коронавирусом.
Как сообщает в своем Facebook врач ортопед-травматолог из Волынской области Виталий Денисюк, в больницах сложилась абсурдная ситуация с финансовой поддержкой медицинских работников, заболевших коронавирусом.
«Ты врач, который практически живет на работе, и ты заболел COVID-19 — класс. Самоизоляция. Выздоровление. Далее в работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел не на работе — абсурд. Сегодня вручили благодарность от Елены Зеленской. Порадовался и пошел дальше жить на 4,5 к. Занавес», — написал Денисюк.
Комментарии к посту:
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон, который должен обеспечить медиков дополнительными льготами.128
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