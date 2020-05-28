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Украина

Отправились в магазин и не вернулись: в Польше трагически погибли украинские заробитчане

16:01 28 мая 2020
Лодка
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Польше после продолжительных поисков на озере Нововарпенское нашли тела двух пропавших без вести украинских заробитчан. Ранее стало известно, когда Польша вновь откроет границы для украинцев.

Как сообщает «Прямой», двоих мужчин 31 и 36 лет искали с 18 мая, когда они поплыли на лодке в магазин, но на обратном пути через озеро пропали.

«Мы получили сообщение об исчезновении 18 мая. В то время было известно только, что мужчины пришли в магазин и отправились за покупками. Не было уверенности, попали они тогда в лодку или нет. Сейчас точно неизвестно, что произошло, потому что расследование все еще продолжается. На озере была прокуратура, она охраняла тела», — заявили в управлении полиции Нового Варпна.

Затопленную лодку обнаружили в озере в начале недели.

Ранее сообщалось, что чартерным рейсом в Польшу вылетели почти 200 заробитчан.

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