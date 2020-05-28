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Здоровье и медицина

В психоневрологическом интернате под Харьковом зафиксировали вспышку коронавируса: заведение закрыли на карантин

16:26 28 мая 2020
ПЦР-тестирование
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Харьковщине зафиксирована новая вспышка коронавирусного заболевания — COVID-19 подтвердили у 10 лиц, проживающих в Песко-Радьковском психоневрологическом интернате для взрослых. Тем временем взрывоопасная ситуация продолжается в Харьковской областной больнице, выбранной для лечения пациентов с коронавирусом.

Среди инфицированных в интернате 7 человек являются сотрудниками учреждения, а трое — подопечными, сообщает глава Департамента социальной защиты Харьковской областной администрации Юрий Шаповал.

После получения результатов ПЦР-тестирования 27 сотрудников отправили на самоизоляцию, включая директора, а доступ в интернат закрыли. Для его охраны привлечена полиция.

Самому младшему подопечному интерната — 30 лет, самому пожилому — 98, констатировали в областной администрации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее вспышка COVID-19 была зафиксирована в интернате для пожилых людей Здолбунова на Ровенщине, а также в частном доме престарелых в Одессе.

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