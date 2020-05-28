Ливень в Одессе установил полувековой рекорд (фото, видео)

Происшествия

В четверг, 28 мая, мощный ливень превратил улицы Одессы в полноводные реки. До полудня выпало 49,5 миллиметра осадков, что является рекордом начиная с 1970- х годов тогда как среднесуточная норма составляет 26 миллиметров, заявил в ходе заседания исполкома горсовета, и. о. вице-мэра — директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

«Это очень высокий уровень. В последний раз рекордное количество осадков в мае было зафиксировано в 1962 году — тогда за сутки (!) выпало 66 мм. На данный момент еще парализовано движение в районе Французского бульвара. На других улицах дождевая вода постепенно уходит. Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики», — сказал Жеман.

Как пояснила замдиректора департамента городского хозяйства Наталья Мостовских, по прогнозам синоптиков за сутки должно было выпасть от 11 до 16 мм осадков. «Утром стало понятно, что ситуация серьезнее. К 9 часам выпало уже 18 мм, а к полудню — 49 мм», — сказала чиновница.

Она объяснила, что «это как 50 литров воды, которые каждую минуту выливают на 1 квадратный сантиметр поверхности. Системы ливневой канализации и дождеприемники с таким количеством воды не справились…»

Результат не замедлил сказаться — затопленные улицы, дороги, транспортный коллапс и прочие «прелести».

Вместе с тем, даже при таких обстоятельствах одесситам не изменяет чувство юмора. Люди передвигаются на надувных резиновых лодках и даже удят рыбку в мощных дождевых уличных потоках.

А еще подумывают о новом рекорде: «Около 50 мм осадков — это ж только за полдня!..»

Ранее Одесская область страдала от небывалой засухи, которая уничтожила половину урожая зерновых.

По прогнозам синоптиков, как сообщали «ФАКТЫ», дожди по всей территории Украины будут идти как минимум до конца мая.

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