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Стало известно, через сколько лет в России закончатся нефть и газ
В России представили отчет, который характеризует состояние минерально-сырьевой базы в России. Ранее сообщалось, что газ и нефть вскоре потеряют прежнее значение.
Как сообщают росСМИ, «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015—2019 годах» информирует, на сколько лет в РФ осталось запасов нефти и газа.
В документе Счетной палаты утверждается, что разведанных запасов на разрабатываемых нефтяных месторождениях в РФ хватит на 35 лет добычи, а запасов природного газа — более чем на 50 лет.
При этом в отчете отмечается, что 65% всех российских запасов составляет трудноизвлекаемая нефть. Без ее учета ресурсов достаточно для 20 лет добычи.
Ранее сообщалось, что падение цен на нефть повлияло на рейтинг Путина.
Фото: delfi. lt449
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