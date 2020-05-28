Мир

Стало известно, через сколько лет в России закончатся нефть и газ

В России представили отчет, который характеризует состояние минерально-сырьевой базы в России. Ранее сообщалось, что газ и нефть вскоре потеряют прежнее значение.

Как сообщают росСМИ, «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015—2019 годах» информирует, на сколько лет в РФ осталось запасов нефти и газа.

В документе Счетной палаты утверждается, что разведанных запасов на разрабатываемых нефтяных месторождениях в РФ хватит на 35 лет добычи, а запасов природного газа — более чем на 50 лет.

При этом в отчете отмечается, что 65% всех российских запасов составляет трудноизвлекаемая нефть. Без ее учета ресурсов достаточно для 20 лет добычи.

Ранее сообщалось, что падение цен на нефть повлияло на рейтинг Путина.

Фото: delfi. lt

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