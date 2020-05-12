Тоталитарные системы будут рушиться, нефть и газ потеряют прежнюю ценность, — Олег Пинчук

Интервью со звездой

Пандемия коронавируса заставляет нас многое переоценить. Что-то из того, что казалось привычным, меняется. Многое же до конца еще не понятно. Но хочется верить в лучшее. И как однажды сказала Йоко Оно, «Улыбайся будущему — и оно улыбнется тебе в ответ». «ФАКТЫ» продолжают серию интервью с известными людьми о том, как, по их мнению, после пандемии изменится наша жизнь. Своими мыслями по этому поводу уже поделились писатель Андрей Курков, первая ракетка Украины Элина Свитолина, музыкант Андрей Макаревич, сатирик Михаил Жванецкий, журналисты Дмитрий Гордон и Андрей Куликов, ресторатор Дима Борисов. Сегодня наш собеседник — известный скульптор народный художник Украины Олег Пинчук.

«Сейчас словно высший разум дает возможность людям переосмыслить свою жизнедеятельность»

— Олег, вы человек творческий и рациональный одновременно. Можете спрогнозировать, какие изменения ждут нас после истории с коронавирусом?

— Рано или поздно люди вернутся к обычному способу жизни. Правда, поначалу будет очень трудно. Многие обеднеют, и определенное время человечество будет жить в состоянии большой депрессии. Удовлетворяться придется минимальным, но после этой депрессии будет новый качественный скачок в направлении наномедицины, в создании электро- и водородных автомобилей. Общество потребления, которое засорило планету, себя исчерпало. Все будет меняться кардинально — в лучшую сторону!

— Хотелось бы…

— Это будет новая страница в развитии человечества. В тех условиях, которые были до сих пор, мы бы уже не выжили. Планета перенасыщена вредными отходами, выхлопами от автомобилей, которые давно пора менять. Многие люди строили свое благополучие, думая только о себе и совсем не заботясь об окружающем мире. Пришло время направить деньги в совсем другое русло. При помощи своего интеллекта человек может и должен изменить мир. Иначе он обречен погибнуть от экологических катастроф или атомной войны. После пандемии в сознании людей должны произойти серьезные изменения. Тоталитарные системы будут рушиться. В мире постепенно будет восстанавливаться баланс в отношениях между странами, потому что при использовании альтернативных источников энергии нефть и газ, за которые постоянно идет борьба, потеряют прежнюю ценность. Сейчас словно высший разум дает возможность людям переосмыслить свою жизнедеятельность.

«Должно прийти понимание, что нужно не обворовывать медицину, а инвестировать в нее»

— Как вы думаете, какие сегменты экономики после пандемии будут развиваться особенно стремительно?

— Считаю, каких-то новых приоритетов не возникнет. Как во все времена, люди будут хотеть есть, будут стремиться к комфортному быту, качественному медицинскому обслуживанию. Вот посмотрите, что сейчас у нас происходит. Богатые люди лежат в государственных больницах в тех условиях, которые существенно отличаются от сервиса в частных клиниках, где они привыкли лечиться. Коронавирус всех равняет. Не важно, сколько у человека денег и что у него есть частный самолет — он точно не улетит сейчас на лечение в Швейцарию. Лечить его будут в обычной отечественной больнице, как и всех остальных, так как в дорогих частных клиниках не принимают больных, инфицированных коронавирусом. Должно прийти понимание, что на тот свет ничего не заберешь, что нужно не обворовывать медицину, а инвестировать в нее, не наживаться на строительстве дорог, а делать их качественными. В искусстве есть понятие «катарсис». Это очищение. Вот сейчас оно происходит. Это очищение от тех отклонений, которые сформировались в нашем обществе.

— Перед коронавирусом сейчас действительно все равны. Как вы считаете, а после пандемии социальные контрасты станут не столь разительными?

— Поначалу, наоборот, они будут еще более явными, потому что появится больше бедных людей. Но вскоре все в обществе поменяется, потому что иным станет мышление. Уже сегодня есть люди этой новой формации, которые тратят огромные средства на преодоление эпидемии. К примеру, в Италии Миучча Прада, Донателла Версаче, Дольче и Габбана, семья Бенеттон — все помогали родной стране поскорее преодолеть беду.

— А меня особенно тронул факт, что легендарный дизайнер Джорджио Армани, кроме того, что пожертвовал итальянским больницам огромную сумму, выкупил первые полосы в шестидесяти газетах, чтобы выразить поддержку медицинским работникам, которые бросили все свои силы на борьбу с эпидемией.

— Вот она настоящая элита! Будущее за теми, у кого большое сердце и кто стремится изменить мир к лучшему.

«На первый план после пандемии выйдет ценность самой жизни»

— После пандемии люди будут путешествовать по миру так же охотно, как и до нее?

— Несомненно. Страх со временем пройдет — это неизбежно.

— Как скоро, с вашей точки зрения, посетители вернутся в рестораны?

— Это трудно сказать, но вернутся обязательно — те, у кого будут деньги. У нас ведь хорошие рестораны, в них качественный сервис, хорошая еда. А после пандемии будут еще и усилены меры по санитарии. Правда, ресторанов станет значительно меньше. Не все из них выстоят в этот кризис. Ведь и в период простоя ресторатору нужно платить за аренду, обеспечить зарплату поварам и другим сотрудникам. Выживут сильнейшие заведения. Несомненно, появятся и новые. Жизнь будет продолжаться, если мы сделаем определенные выводы.

— Какие же?

— Мы должны изменить свое отношение к Земле. Каждый человек должен понять что-то для себя очень важное. Абсолютно каждый!

Олег Пинчук: «Мы должны изменить свое отношение к Земле»

— Долгое время в обществе успех человека измерялся количеством денег. Приоритеты поменяются?

— Деньги будут играть важную роль, но не главную. На первый план выйдет ценность самой жизни. После пандемии в приоритете будет здоровье. Причем многие начнут понимать, что их личное благополучие может оказаться под угрозой, если рядом живут люди, у которых нет средств для того, чтобы должным образом заботиться о своем здоровье. Люди должны будут вернуться к библейским заповедям, если хотят жить без страшных потрясений. Ситуация с коронавирусом дана нам не случайно. Видимо, для того, чтобы люди почувствовали свою слабость перед силами природы.

— В своем творчестве вы как-то отразите пандемию?

— Нет, творчество не стоит менять в зависимости от конъюктуры, если хочешь сохранить свое лицо и стиль. Самое простое ведь нарисовать, к примеру, человека с коронавирусом вместо головы. И что дальше? Художнику очень сложно выжить в непростых условиях экономического кризиса, когда люди не готовы платить за искусство. А сохранить себя — тем более. Но кто выживет как художник, может стать новым Пикассо, Микеланджело или Рафаэлем.

— Как ваша семья переживает карантин?

— Жена и дети живут сейчас за городом, так как в селе все-таки меньше контактов, чем в мегаполисе. А я нахожусь в Киеве — здесь у меня, как говорится, творческая лаборатория. Езжу к семье, чтобы снабдить их продуктами. Стараюсь покупать еду в магазинах, которые работают ночью. В такое время покупателей немного. Когда приезжаю за город, вдохновляюсь природой. Весной она необычайно красива.

— Семья за городом не скучает?

— Нет, в частном доме всегда есть чем заняться. Недавно я по довольно низким ценам купил огромное количество саженцев роз, которые мы хотим посадить возле нашего дома. Мне всегда хочется сделать мир вокруг еще красивее и лучше.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Во-первых, не паниковать. Ведь можно умереть от самого страха, доведя себя до инфаркта. Каждому из нас сегодня нужна сила духа. Всегда важны объективное понимание ситуации, анализ. Во-вторых, необходимо соблюдать меры безопасности. Хотя в этом ничего нового. Мы всегда должны быть начеку — даже когда переходим дорогу на зеленый свет, нужно смотреть по сторонам. Верьте в лучшее — и все будет хорошо!

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» медиаэксперт, шеф-редактор портала «Детектор медиа» Наталья Лигачева рассказала, как пандемия коронавируса повлияет на средства массовой информации.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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