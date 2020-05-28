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В масках придется ходить всю осень и зиму: вирусолог высказалась о второй волне коронавируса в Украине

16:47 28 мая 2020
В масках придется ходить всю осень и зиму: вирусолог высказалась о второй волне коронавируса в Украине
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украинцам посоветовали не расслабляться и быть готовыми ко второй волне заболевания COVID-19. Напомним, в мире ее считают практически неизбежной.

Как заявила известный вирусолог Алла Мироненко, осторожность необходима еще и потому, что в Украине очень высок процент инфицированных среди медиков.

Она также призвала не воспринимать продолжающееся ослабление карантина как исчезновение болезни, и предупредила, что ставшие привычными защитные маски придется носить как минимум всю осень и зиму.

«Карантин снимают, но его нельзя держать вечно. Есть надежда, что люди на¬учились думать о своей безопасности и правильно себя вести. То есть ношение маски и обработка рук — это все с нами еще надолго. Потому что мало, очень мало кто у нас переболел», — объяснила свои предупреждения медик в интервью nv.ua.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко также не исключил нового ужесточения карантинных ограничений в столице.

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