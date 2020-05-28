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Украина

Кофе и чай предлагать не будут: озвучены новые правила проезда в поездах

17:31 28 мая 2020
Электропоезд
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

После возобновления движения пассажирских поездов с 1 июня в работе «Укрзалізниці» многое изменится.

Как сообщает пресс-служба «Укрзалізниці», горячую воду в поездах теперь будут наливать исключительно в личную посуду пассажиров. Временно запрещена продажа напитков.

Другие правила:

  • будут продавать только 50% мест в вагонах, то есть не больше 2 пассажиров в одном купе; пассажиры должны быть в масках и пройти проверку температуры;
  • в каждом вагоне установят санитайзер;
  • перед каждым рейсом поезда будут проходить усиленную дезинфекцию, усилена и обработка постельного белья;
  • пассажирам будут рекомендовать ограничить передвижения в поезде.

Ранее сообщалось, что в «Укрзалізниці» назвали количество поездов, которые будут проводить рейсы с 1 июня 2020 года.

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