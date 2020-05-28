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Кофе и чай предлагать не будут: озвучены новые правила проезда в поездах
После возобновления движения пассажирских поездов с 1 июня в работе «Укрзалізниці» многое изменится.
Как сообщает пресс-служба «Укрзалізниці», горячую воду в поездах теперь будут наливать исключительно в личную посуду пассажиров. Временно запрещена продажа напитков.
Другие правила:
- будут продавать только 50% мест в вагонах, то есть не больше 2 пассажиров в одном купе; пассажиры должны быть в масках и пройти проверку температуры;
- в каждом вагоне установят санитайзер;
- перед каждым рейсом поезда будут проходить усиленную дезинфекцию, усилена и обработка постельного белья;
- пассажирам будут рекомендовать ограничить передвижения в поезде.
Ранее сообщалось, что в «Укрзалізниці» назвали количество поездов, которые будут проводить рейсы с 1 июня 2020 года.68
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