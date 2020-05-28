Восстановление ж/д сообщения: в каких областях готовы запустить поезда

Украина

В «Укрзалізниці», ранее начавшей продажу билетов, обещают с 1 июня 2020 года запустить 42 поезда.

Речь идет о 10 поездах Интерсити + и 32-х — дальнего следования. В первую очередь, в компании готовят подвижной состав Интерсити, СВ и купе. В компании уточняют, что с момента старта продаж уже куплено более 20 тысяч билетов.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, на сегодняшний день есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28−30 мая.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня в Украине разрешили покупать билеты на поезд за 90 дней до его отправления.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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