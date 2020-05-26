Украина

100 тысяч долларов в "заначке" и поручитель Кошевой: нардеп-"кварталовец" Юзик показал, на что живет

Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков («Юзик» из студии «Квартал 95»), который в начале своей политической карьеры неоднократно попадал в скандалы, задекларировал за 2019 год 627 тысяч гривен дохода.

Часть доходов он получил в виде зарплаты — 79 тысяч гривен в ООО «Квартал 95» и почти 153 тысячи гривен как народный депутат. Почти 370 тысяч гривен нардеп получил от предпринимательской деятельности от ООО «Снек продакшн».

Корявченков хранит наличными $ 100 тысяч.

В январе 2008 года он взял кредит в банке «Надра» в размере $ 180,976 тысяч, поручителями по которому выступили его супруга Татьяна и актер «Квартала 95» Евгений Кошевой.

В феврале 2019 года Корявченков внес 300 тысяч гривен в избирательный фонд тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. В апреле 2019 года Юзик ездил в Турцию, за путевку уплатил почти 178 тысяч гривен.

Корявченкову принадлежит квартира в Киеве площадью 103,4 кв. м, приобретенная за 914 тысяч гривен и автомобиль Hyundai Accent за 422,3 тысяч грнивен.

У него есть швейцарские наручные часы Breitling, купленные в 2010(150 тысяч гривен).

Жена депутата Татьяна Корявченкова за прошлый год получила более 1,5 миллиона гривен дохода от предпринимательской деятельности. Она задекларировала 40 тысяч евро наличными и 100 тысяч гривен на депозите в «ПриватБанке».

Корявченкова совместно со своими родственниками владеет квартирой в Кривом Роге площадью 56,4 кв. м.

Ей также принадлежит два земельных участка площадью 1500 и 152 кв. м в Нововоронцовском районе (Херсонская обл.) и участок площадью 1821 кв. м в Бориспольском районе (Киевская обл.), а также недостроенный дачный дом на этом участке площадью 260 кв. м.

Кроме того, Корявченкова владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado почти за 500 тысяч гривен.

Напомним, на днях миллионные доходы и раритеты задекларировал лидер партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук. В начале мая глава «Батьківщини» Юлия Тимошенко внесла в свою налоговую декларацию данные о получении почти 150 миллионов гривен.

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