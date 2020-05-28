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В Украине создадут новое министерство военно-промышленной политики: что об этом известно
СНБО разработал концепцию формирования и реализации военно-промышленной политики в Украине, которая среди прочего предполагает создание профильного министерства, ответственного за формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики. Напомним, предприятия ВПК уже осваивают производство инновационной продукции двойного назначения.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, грядущая реформа ВПК должна стать самой масштабной за последние десять лет и пройдет в несколько этапов.
Так, на первом этапе кроме создания профильного министерства в правительстве появится должность вице-премьер-министра — министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.
На втором этапе реализации стратегии будут определяться с организационно-правовой формой работы предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома».
Напомним, ранее появилась информация о планах по ликвидации концерна «Укроборонпром», и создании на его базе шести отраслевых корпораций. Для этогов концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический Комитет.1
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