Украина

Тищенко — единственный кандидат от «Слуги народа» на выборах мэра Киева, который конкурирует с Кличко, — соцопрос

25 октября 2020 года состоятся местные выборы. В их преддверии ВОО «Передовые правовые инициативы» провела опрос жителей Киева относительно электоральных симпатий к потенциальным кандидатам на должность Киевского городского головы и выборов в Киевский городской совет.

Большинство избирателей на вопрос, кого от партии «Слуга народа» должен поддержать на выборах мэра Киева президент Зеленский, назвали народного депутата Николая Тищенко, за которого готовы проголосовать 30,01% опрошенных.

Так, согласно опроса, если бы выборы состоялись на следующей неделе, действующий мэр Виталий Кличко набрал бы 34,37% поддержки. За ним следует Николай Тищенко, которого готовы поддержать 18,3% определившихся избирателей Киева.

По данным социсследования, если же партия «Слуга народа» определит кандидатом народного депутата Александра Ткаченко, то за него может проголосовать почти в три раза меньше киевлян — 6,19% поддержки, в то время как Кличко набирает 35,12%.

Что касается выборов в Киевский городской совет, то электоральные симпатии избирателей распределились следующим образом: лидером является партия президента Зеленского «Слуга народа», за которую готовы голосовать 29,53% избирателей. За ней следует «Европейская солидарность» с 17,15% поддержки. На третьем месте партия «Удар» действующего мэра Киева Виталия Кличко, которая набирает 14,80%. За ним следуют ВО «Батьківщина» с 10,07% поддержки и «ОПЗЖ» — 5,86%. Другие партии набирают менее 5%.

Так, по результатам социологии, проведенной ВОО «Передовые правовые инициативы», можно сделать вывод, что выдвижение Николая Тищенко в мэры Киева повышает шансы победы кандидата от «Слуги народа».

Напомним, 19 мая депутаты фракции «Слуга народа» обратились к президенту Зеленскому с просьбой провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Член фракции Александр Качура в своем телеграм-канале опубликовал обращение депутатов.

«Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что против нынешних глав городов, а среди них и против Киевского городского главы Виталия Кличко, от политической партии „Слуга народа“ планируют кулуарно выдвинуть „технических“ кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу в местных выборах. Для предотвращения любых обвинений против партии „Слуга народа“, в частности, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, считаем необходимым обеспечить проведение политической партией „Слуга народа“ объективных внутрипартийных выборов (праймериз)», — сказано дословно в заявление депутатов «Слуги народа».

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