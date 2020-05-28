26.80 / 27.05 29.24 / 29.70
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве вспышка COVID-19 в больнице скорой помощи: появились противоречивые данные о заболевших

19:46 28 мая 2020
В Киеве вспышка COVID-19 в больнице скорой помощи: появились противоречивые данные о заболевших
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Вспышка коронавируса зафиксирована в Киевской городской больнице скорой помощи — COVID-19 подтвердили у 21 медработника. Об этом СМИ стало известно 28 мая от самих медиков. Напомним, в больнице Ивано-Франковска от коронавируса скончался врач-терапевт университетской клиники Василий Каминский.

По словам киевских медиков в интервью Lb.ua, ПЦР-тесты медики были вынуждены делать самостоятельно.

Они также констатируют недостаточность защитных средств, поскольку медучреждение не относится к базовым для лечения COVID-19.

«У нас не должны лежать больные с коронавирусом. Но бывает так, что человек поступил с чем-то другим, а коронавирус обнаружился потом или он уже в больнице заболел пневмонией. Скорее всего, мы имеем дело с внутрибольничной инфекцией. Инфекционисты приходят к больным, но ПЦР-тесты не назначают, только экспресс, а они отрицательные. Сотрудники просили не раз сделать ПЦР, но нам отвечали, что нет показаний. Проще поехать куда-то и сделать за деньги», — рассказал врач.

Тем не менее в руководстве медучреждения опровергают данные о 20 инфицированных. В соответствии с официальным сообщением, с диагнозом COVID-19 госпитализированы 4 сотрудника Киевской городской больницы скорой помощи, в т. ч. врач-кардиолог и санитарка. Еще 16 сотрудников больницы, которые работают в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, находятся в самоизоляции. У некоторых коронавирус подтвержден, но они не имеют клинических симптомов.

Отделение кардиологии, где произошла вспышка, закрыли, в нем провели санитарную дезинфекцию.

Отметим, на брифинге 28 мая мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности возобновления строгого карантина в столице, если пойдет в рост кривая заболеваемости и резко увеличится число новых заболевших.

Фото Lb.ua

471

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полицейские попали в смертельную аварию на трассе Киев-Харьков: фото с места трагедии

Полицейские попали в смертельную аварию на трассе Киев-Харьков: фото с места трагедии

Комбриг Юрий Межаков

Без отца остались двое детей: названа причина смерти комбрига ВСУ Межакова

Электричка

С 1 июня возобновится движение электричек в 10 областях (список)

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер