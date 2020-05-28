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В Киеве вспышка COVID-19 в больнице скорой помощи: появились противоречивые данные о заболевших
Вспышка коронавируса зафиксирована в Киевской городской больнице скорой помощи — COVID-19 подтвердили у 21 медработника. Об этом СМИ стало известно 28 мая от самих медиков. Напомним, в больнице Ивано-Франковска от коронавируса скончался врач-терапевт университетской клиники Василий Каминский.
По словам киевских медиков в интервью Lb.ua, ПЦР-тесты медики были вынуждены делать самостоятельно.
Они также констатируют недостаточность защитных средств, поскольку медучреждение не относится к базовым для лечения COVID-19.
«У нас не должны лежать больные с коронавирусом. Но бывает так, что человек поступил с чем-то другим, а коронавирус обнаружился потом или он уже в больнице заболел пневмонией. Скорее всего, мы имеем дело с внутрибольничной инфекцией. Инфекционисты приходят к больным, но ПЦР-тесты не назначают, только экспресс, а они отрицательные. Сотрудники просили не раз сделать ПЦР, но нам отвечали, что нет показаний. Проще поехать куда-то и сделать за деньги», — рассказал врач.
Тем не менее в руководстве медучреждения опровергают данные о 20 инфицированных. В соответствии с официальным сообщением, с диагнозом COVID-19 госпитализированы 4 сотрудника Киевской городской больницы скорой помощи,
Отделение кардиологии, где произошла вспышка, закрыли, в нем провели санитарную дезинфекцию.
Отметим, на брифинге 28 мая мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности возобновления строгого карантина в столице, если пойдет в рост кривая заболеваемости и резко увеличится число новых заболевших.
Фото Lb.ua471
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