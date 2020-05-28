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В Ивано-Франковске умер зараженный коронавирусом врач
В больнице Ивано-Франковска умер врач-терапевт университетской клиники Василий Каминский. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Как сообщает Kurs, Василий Каминский заболел 6 мая, после чего его госпитализировали с подозрением на COVID-19. Во время болезни у врача подтвердили коронавирус. Сейчас ожидаются результаты посмертного ПЦР-теста.
«В течение многолетней работы в здравоохранении он спас сотни жизней», — отмечают коллеги Василия Каминского.
В университетской клинике все остальные медики здоровы.
Ранее сообщалось, что вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате под Харьковом — инфицирование COVID-19 подтвердили уже у десяти человек.
Напомним, на Прикарпатье вспышка коронавирусной инфекции привела к переполнению больниц в Ивано-Франковске. В области уже несколько сотен больных коронавирусом.155
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!