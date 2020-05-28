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Здоровье и медицина

В Ивано-Франковске умер зараженный коронавирусом врач

18:19 28 мая 2020
Тест
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В больнице Ивано-Франковска умер врач-терапевт университетской клиники Василий Каминский. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Как сообщает Kurs, Василий Каминский заболел 6 мая, после чего его госпитализировали с подозрением на COVID-19. Во время болезни у врача подтвердили коронавирус. Сейчас ожидаются результаты посмертного ПЦР-теста.

«В течение многолетней работы в здравоохранении он спас сотни жизней», — отмечают коллеги Василия Каминского.

В университетской клинике все остальные медики здоровы.

Ранее сообщалось, что вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате под Харьковом — инфицирование COVID-19 подтвердили уже у десяти человек.

Напомним, на Прикарпатье вспышка коронавирусной инфекции привела к переполнению больниц в Ивано-Франковске. В области уже несколько сотен больных коронавирусом.

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