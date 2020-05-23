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Происшествия

Суд определился с мерой пресечения для "житомирского стрелка"

19:25 23 мая 2020
стрелок
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

«Житомирский стрелок» Анатолий Захаренко, который убил семерых человек в Попельнянском районе, проведет в СИЗО 60 суток. Такую меру пресечения избрал ему суд.

«Следственный судья постановил ходатайство … о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Захаренко А.П. удовлетворить. Применить к подозреваемому Захаренко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 20 июля 2020 без определения размера залога» , — цитирует судью УНН.

На суде подозреваемый заявил, что защищался.

Напомним, 22 мая, около в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликта с неизвестными из охотничьего ружья расстрелял семь человек, среди которых есть и военнослужащие Нацгвардии Украины.

Подозреваемого задержали, орудие убийства изъяли. Следователи открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство двух и более лиц». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


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