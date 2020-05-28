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Изнасилование в Кагарлыке: в ГБР объяснили, почему полицейским не объявили подозрения в пытках

22:02 28 мая 2020
Изнасилование в Кагарлыке: в ГБР объяснили, почему полицейским не объявили подозрения в пытках
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Вопрос о предъявлении двум полицейским из Кагарлыка, задержанным 25 мая, в подозрения по статье «Пытки» будет решен после того, как следствие получит результаты судебно-медицинской экспертизы. Об этом Цензор НЕТ сообщил первый замглавы ГБР Александр Бабиков.

Он отметил, что уголовное производство расследуется Государственное бюро расследований по трем статьям Уголовного кодекса, но подозрение правоохранителям пока предъявлено по двум — «Изнасилование, совершенное группой лиц» и «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа».

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«Статья о пытках никуда не исчезала, все расследуется. Но чтобы обоснованно объявить о подозрении, нужны доказательства, в том числе результаты экспертизы. Как только следствие получит информацию по судебно-медицинской экспертизе, будет принято процессуальное решение и по пыткам, и по другим эпизодам. Это будет в ближайшее время», — объяснил он.

Одновременно продолжается проверка на причастность полицейских к другим преступлениям.

Так, уже стало известно, что в деле об изнасиловании и пытках в отделении полиции Кагарлыка может быть больше пострадавших, нежели сообщалось ранее.

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