Новая Врадиевка под Киевом? Восемь вопросов министру Авакову

Украина

В выходные вдруг раздался телефонный звонок с неизвестного номера — социологический опрос по поводу безопасности в нашей стране, оценки действий правоохранительных органов. Всегда стараюсь принимать участие в соцопросах, потому не отказал и в этот раз. Вопросы звучали примерно так: «Чувствуете ли вы себя в безопасности?», «Как оцениваете работу полиции, патрульной полиции, пограничной службы», «Как оцениваете действия силовых ведомств во время карантина?» и т. д. Буквально через день во время поездки по Киеву наблюдал следующую картину: в левой полосе дороги полицейские оформляют ДТП, а в соседней, правой, остановившиеся на светофоре водители покупают краснокнижные ландыши у снующих между машинами торговцев. И никому до этого нет дела! «Продавцы» спокойно проходят мимо полицейского автомобиля, каждый занят своим делом. Уже дома прочел в ленте Facebook историю с избиением и изнасилованием девушки в райотделе полиции в Кагарлыке под Киевом. Эти два абсолютно не связанных между собой события заставили меня пересмотреть вопрос относительно того, а чувствую ли я себя в безопасности?

«Наша поліція нас береже?» Далеко не всегда. Одним из главных достижений предыдущей власти и лично министра Арсена Авакова называют реформу полиции и создание патрульной полиции. Обновленный кадровый состав, красивая черная форма, автопарк — прекрасная картинка. Но, увы, реальность ее отретушировала и яркие краски поблекли. Несмотря на то, что в патрульную полицию пришло много отличных ребят, ветеранов АТО/ООС и просто неравнодушных граждан. Однако вскоре идейные копы стали все чаще увольняться — смены сутками, зарплата около 12 тысяч гривен, завалы с оформлением массы бумаг и прочее. Надежды на современную престижную работу разбиваются о прежние проблемы.

Если в 2015 году, сразу после создания, главными «косяками» полиции были разбитые «Приусы» и отказ от селфи, то чем дальше в лес — тем громче скандалы. И речь не только о патрульной полиции. Безусловно, правоохранители находятся под пристальным вниманием общества, вооруженного вездесущим интернетом. История в Кагарлыке вполне может стать новой Врадиевкой. Известные на данный момент подробности повергнут в шок любого. 24-летнюю девушку вызвали на допрос в качестве свидетеля, а в итоге, как заявила жертва, над ней целую ночь издевались, избивали и неоднократно насиловали. Все это происходило в одном из кабинетов в отделении полиции. После резонанса райотдел расформировали, а всех копов отправили на переаттестацию.

Арсен Аваков руководит МВД уже более шести лет. И за эти годы кошмар в полицейском отделе Кагарлыка — не первый громкий скандал с участием правоохранителей. В связи с чем к главе МВД есть несколько отнюдь не риторических вопросов.

1. Что произошло в Княжичах?

Расстрел полицейских в поселке Княжичи под Киевом в декабре 2016 года можно назвать настоящим детективом. Погибли пятеро силовиков. Как так получилось, что полицейские не смогли определить своих и устроили бойню? Пять трупов (!), а организатор спецоперации через несколько лет идет на повышение?

2. Убийство 5-летнего ребенка в Переяславе.

Двое нетрезвых сотрудников полиции ради забавы устроили стрельбу и убили маленького мальчика. В деле также фигурирует сын одного из копов и его друг. В марте подозреваемые спокойно выходят под залог. Под стражей остался только один из фигурантов, а об освобождении остальных подозреваемых стало известно только в мае.

5-летний Кирилл Тлявов

3. В 2016 году в поселке Кривое Озеро Николаевской области умер мужчина — подозреваемыми в его смерти назвали полицейских, прибывших на семейную ссору и принявшихся бить задержанного. После скандала отдел полиции в поселке расформировали, однако приговора по делу с подозреваемыми нет до сих пор.

4. В день выборов в Верховную Раду (21 июля 2019 года) в Славутиче под Киевом зверски убили майора Юрия Булата. Убийцы, по словам местных жителей, держали в страхе весь город. Они на свободе. Вышли под залог в 500 тысяч гривен. Дойдет ли дело до приговора?

Юрий Булат

5. В 2017 году на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве задержали «оборотней в погонах». Прямо в служебном помещении пятеро патрульных на протяжении нескольких месяцев избивали и грабили пассажиров, отнимая мобильные телефоны и другие ценности. На этом же вокзале криминальный мир живет своей жизнью — банды представителей некоторых национальностей спокойно толпами (!) грабят пассажиров и туристов, их задерживают активисты и неравнодушные граждане, а на подмогу приходят полицейские в штатском. Сейчас вокзал закрыт, но скоро откроется, и что потом? Снова за старое?

6. Изнасилование девушки в Кагарлыке. По некоторым данным, фигуранты этого громкого дела пытались договориться с жертвой, чтобы она забрала заявление или хотя бы изменила показания. Утром 26 мая замглавы МВД Антон Геращенко опубликовал имена и фотографии подозреваемых из СИЗО, по сути нарушив закон. Что это было? Попытка отвлечь внимание или сбить градус в обществе, перенаправив всеобщий гнев с системы на личности этих двух «уже бывших полицейских»? Будут ли сделаны соответствующие выводы? Изменятся ли правила набора в правоохранительные органы, чтобы подобные изверги не дай Бог не получали в руки оружия и властные полномочия? И что там с аттестацией? По имеющейся информации, оба фигуранта резонансной истории под разными предлогами избежали аттестации, но все-равно работали в полиции.

Нельзя, конечно, не спросить о других резонансных делах:

7. Когда посадят заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк?

С момента трагической смерти активистки Екатерины Гандзюк прошло уже полтора года. Ни одного обвинительного приговора не вынесено. Как известно, херсонскую активистку облили кислотой и она три месяца боролась за жизнь.

8. Кто в июле 2016-го убил журналиста Павла Шеремета и почему подозреваемые в убийстве, против которых нет прямых доказательств, уже полгода находятся в СИЗО, а, например, подозреваемый в убийстве экс-министр иностранных дел Леонид Кожара вышел под залог? На пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский сказал, что дело Шеремета является для власти приоритетом и лично для Арсена Авакова. Ну так может пора уже либо предоставить доказательства виновности задержанных, либо отпустить их?

На самом деле вопросов куда больше, и не только к Авакову. Если президент Зеленский считает Арсена Борисовича «мощным» министром, то разделяет ли он ответственность за то, что происходит в полиции? И если социологи позвонят Авакову и Зеленскому, чтобы спросить, чувствуют ли те себя в безопасности, то что они ответят?

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