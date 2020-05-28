Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой пешком идет из Латвии в Россию, чтобы прокормить семью

Российский музыкант, экс-солист группы «Премьер-Министр» Дмитрий Ланской, которого родственники его бывшей жены Юлии Началовой называли источником всех ее бед, остался без денег. Чтобы заработать и прокормить семью, Ланской решился пешком идти из Латвии в Россию.

Как сообщает сайт «7 дней», Ланской с женой и детьми приехал в Юрмалу 14 марта и не успел вернуться — Латвия закрыла границы.

Дмитрий с семьей поселился в домике у леса. Все это время семья провела в изоляции, отметив без друзей и родственников Пасху и другие праздники. Ланской старался работать дистанционно, но это получалось плохо. Сейчас музыкант пишет саундтреки к фильмам и сериалам, но из-за карантина новых проектов нет.

Когда Дмитрию предложили роботу в Москве, он согласился, ведь деньги почти закончились. Но границы все еще закрыты, поэтому музыкант придумал план. Как пишет издание, он «преодолеет десятки верст с палаткой и рюкзаком, затем поедет автостопом, на каком-то этапе пути ему помогут друзья».

Кстати, некоторые издания пишут, что план сработал — Ланской уже в России.

Напомним, многие российские артисты жалуются на то, что им не хватает денег. Среди украинских артистов жалоб пока нет, но, как отметил продюсер Потап в интервью «ФАКТАМ», после карантина остаться на плаву смогут единицы.

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