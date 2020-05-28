26.80 / 27.05 29.24 / 29.70
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой пешком идет из Латвии в Россию, чтобы прокормить семью

22:37 28 мая 2020
Дмитрий Ланской
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский музыкант, экс-солист группы «Премьер-Министр» Дмитрий Ланской, которого родственники его бывшей жены Юлии Началовой называли источником всех ее бед, остался без денег. Чтобы заработать и прокормить семью, Ланской решился пешком идти из Латвии в Россию.

Как сообщает сайт «7 дней», Ланской с женой и детьми приехал в Юрмалу 14 марта и не успел вернуться — Латвия закрыла границы.

Дмитрий с семьей поселился в домике у леса. Все это время семья провела в изоляции, отметив без друзей и родственников Пасху и другие праздники. Ланской старался работать дистанционно, но это получалось плохо. Сейчас музыкант пишет саундтреки к фильмам и сериалам, но из-за карантина новых проектов нет.

Ланской

Когда Дмитрию предложили роботу в Москве, он согласился, ведь деньги почти закончились. Но границы все еще закрыты, поэтому музыкант придумал план. Как пишет издание, он «преодолеет десятки верст с палаткой и рюкзаком, затем поедет автостопом, на каком-то этапе пути ему помогут друзья».

Кстати, некоторые издания пишут, что план сработал — Ланской уже в России.

Ланской

Напомним, многие российские артисты жалуются на то, что им не хватает денег. Среди украинских артистов жалоб пока нет, но, как отметил продюсер Потап в интервью «ФАКТАМ», после карантина остаться на плаву смогут единицы.

343

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Ланской

Бывший муж Юлии Началовой пешком идет из Латвии в Россию, чтобы прокормить семью

«Относились к нему с уважением»: выживший в кровавой бойне на Житомирщине рассказал об отношениях со стрелком

"Относились к нему с уважением": выживший в кровавой бойне на Житомирщине рассказал о стрелке

Изнасилование в Кагарлыке: в ГБР объяснили, почему полицейским не объявили подозрения в пытках

Изнасилование в Кагарлыке: в ГБР объяснили, почему полицейским не объявили подозрения в пытках

Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме,&nbsp;— расследование ICTV (видео)

Вадим Малиновский обустроил «трупохранилище» в своем доме, - расследование ICTV (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер