Все пути ведут в Вашингтон: названо вероятное место встречи лидеров стран G7

Мир

Лидеры стран «Большой семерки» (G7), вход в которую закрыт для российского президента, проведут очную встречу в конце июня.

Положительные отклики на такое предложение дали все семь глав государств, заявила в четверг пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Президент действительно хочет провести саммит „семерки“ в Вашингтоне, как только мы откроем страну (снятие санитарных ограничений, введенных из-за пандемии), как мир начнет открываться. Мы хотели бы провести в июне, но никаких объявлений о конкретной дате нет», — сказала она.

На вопрос, как соотносятся планы организации саммита с действующими ограничениями на полеты, Макинэни отметила, что Трамп отменит данные меры после того, как убедится в обеспечении безопасности для здоровья граждан.

«Касательно саммита здесь, то эта прерогатива принадлежит президенту, как откроются США, мир <…> Это покажет укрепляющийся оптимизм относительно того, что лидеры соберутся вместе и будут вести дела как обычно», — сказала пресс-секретарь.

Напомним, в марте Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса. Вместо этого он предложил коллегам пообщаться по видеосвязи.

24 мая стало известно, что США, как страна-организатор саммита 2020 года, решили провести очную встречу стран G7 в конце июня. Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен пояснил, что очная встреча глав государств стала возможной, поскольку США «уже близки к прохождению пика заболеваемости коронавирусом». Также О'Брайен подчеркнул, что все лидеры G7 заинтересованы в личном общении вместо видеоконференции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что страны «Большой семерки» оказывают помощь Украине в различных сферах внешней политики, в том числе и в переговорах с Международным валютным фондом.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter