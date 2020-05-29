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Два рта и два языка: в США родилась девочка с редчайшим пороком развития

0:58 29 мая 2020
Дипрозопия
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Рождение детей с определенными аномалиями не является чем-то необычным в мировой медицинской практике, тем не менее, каждый такой случай становится потрясением для родителей малыша.

Так, немало волнений пришлось пережить и будущим родителям девочки в США, когда при УЗИ на третьем триместре беременности им сообщили, что у плода обнаружена аномальная масса на правой стороне челюстной кости. Специалисты предполагали, что это врожденная киста, тератома или фиброзная дисплозия.

Случай описан в работе, опубликованной в медицинском журнале BMJ Case Reports, пишет «Лента.ру».

Сообщается, что уже на этапе осмотра девочки после рождения медики выяснили, что у нее имеется второй рот величиной около сантиметра с миниатюрной челюстью, непрорезавшимися зубами и рудиментарным языком, повторяющим движения основного.

Причиной аномалии сочли дипрозопию — редчайший порок развития, вызывающий повторение черепно-лицевых структур.

Когда ребенку исполнилось шесть месяцев, его прооперировали, удалив дополнительный рот.

За полгода оставшиеся после операции швы полностью зажили.

Тем не менее, врачи отмечали, что девочка не испытывала затруднений при кормлении, однако не могла опускать правый угол рта. Это могло объясняться повреждением соответствующей мышцы или нерва, располагавшихся в районе второго рта. Сейчас медики решают, стоит ли проводить еще одну операцию.

Также отмечается, что с начала XX века в медицинской литературе упомянуты около 35 случаев дипрозопии. Случаются отклонения чаще у женщин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отклонения при рождении встречаются не только у людей: в апреле в тех же США родился двухголовый теленок с двумя позвоночниками.

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