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Украина

По сценарию гриппа: в Минздраве объяснили, как намерены избежать карантина при второй волне COVID-19

1:30 29 мая 2020
Ляшко Виктор
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что COVID-19 может начать развиваться по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В то же время медики намерены избежать введения тотального карантина в случае второй волны коронавируса, избрав другую стратегию борьбы с опасным заболеванием.

«Мы должны подготовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры … Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совершенно иную стратегию борьбы, когда будет вторая волна», — отметил Ляшко.

Самое главное в этом, считает главный санитарный врач Украины — не допустить наслоения разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе. А избежать заражений удастся благодаря массовой вакцинации.

В этом случае, уверен он, удастся обойтись без тотального карантина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению Виктора Ляшко, примерно 22 июня в Украине прекратят фиксировать новые случаи инфицирования граждан COVID-19 — такой прогноз существует в Минздраве. Но в то же время ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус, станет ли он сезонным заболеванием.

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