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Здоровье и медицина

Медики объяснили, чем COVID-19 отличается от гриппа

14:51 7 марта 2020 232
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Новый коронавирус COVID-19 отличается от вируса гриппа скоростью передачи инфекции и долей летальных случаев. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

«Скорость передачи является важным отличием между двумя вирусами. Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий последовательный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Последовательный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5−6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID19», — говорится в сообщении ведомства.

Еще одним отличием является то, что значительную категорию людей, болеющую гриппом, составляют дети, в то время как коронавирус поражает, в основном, взрослых.

«Дети являются важными факторами передачи вируса гриппа в обществе. Для вируса SARS-CoV-2 начальные данные показывают, что дети страдают меньше, чем взрослые, и частота случаев в возрастной группе 0−19 лет низкая», — сообщили в Минздраве.

Также новый коронавирус имеет более высокую летальность, чем грипп.

«Смертность от SARS-CoV-2 выше, чем от гриппа, особенно от сезонного гриппа. Хотя для полного понимания истинной смертности от COVID-19 потребуется некоторое время, имеющиеся у нас данные показывают, что коэффициент летальности (число зарегистрированных смертей, деленное на зарегистрированные случаи) составляет 3−4%, частота смертей от инфекции (число зарегистрированных смертей, деленное на количество инфекций) будет ниже. Для сезонного гриппа летальность обычно значительно ниже 0,1%», — говорится в сообщении ведомства.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине недавно завершили обследование 16 украинцев на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты оказались отрицательными.

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