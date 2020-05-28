Украина

Ждать недолго: в Минздраве предположили, когда не будут регистрировать новых случаев COVID-19

Заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, допускающий свое участие в выборах мэра Киева, заявил, что в медицинском ведомстве имеется ориентировочная дата, когда в Украине может быть нулевая статистика заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

В частности, у Ляшко спросили, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания коронавирусом, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии. В ответ он заметил, что об этом сейчас еще рано говорить, но ориентированная дата у Минздрава есть.

«Мы говорим о 22 июня», — заявил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

«Очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания», — отметил главный санитарный врач страны.

Так, совершенно неожиданно, по его словам, в графике нашей страны появилась Российская Федерация, которая показывает динамику развития заболевания в том время, когда болезнь в Европе уже идет на спад.

«Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания», — пояснил главный санврач.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 27 мая, в Украине подтверждены 21 905 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 658 случаев с летальным исходом и 7 995 случаев выздоровления пациентов.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter