- 06:20 SpaceX Илона Маска отправляла астронавтов в космос: полное видео
- 06:09 Иудеи отмечают Шавоут: что запрещено и что нужно делать в этот день
- 06:00 Ждать недолго: в Минздраве предположили, когда не будут регистрировать новых случаев COVID-19
- 05:30 В ООН призвали Украину срочно ратифицировать важную конвенцию: о чем идет речь
- 04:55 Ученые определили, что может заменить кофе в борьбе с сонливостью
- 04:30 В Кремле разразились угрозами в адрес Украины из-за возможного пересмотра минских соглашений
- 03:11 Ученые назвали факторы, которые в 3–5 раз повышают риск реанимации для больных с COVID-19
- 02:47 Замглавы Минздрава Ляшко прокомментировал возможность своего участия в выборах мэра Киева
- 02:18 Жил без воды и еды почти 80 лет: в Индии умер йог, заявлявший, что открыл "эликсир жизни"
- 01:35 Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова показала грудь в откровенной фотосессии
- 00:50 В "Укрзалізниці" полетели головы из-за питания в поездах "Интерсити"
- 00:25 В Минобразования заявили, что учителям за карантин не доплатят
Ждать недолго: в Минздраве предположили, когда не будут регистрировать новых случаев COVID-19
Заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, допускающий свое участие в выборах мэра Киева, заявил, что в медицинском ведомстве имеется ориентировочная дата, когда в Украине может быть нулевая статистика заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.
В частности, у Ляшко спросили, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания коронавирусом, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии. В ответ он заметил, что об этом сейчас еще рано говорить, но ориентированная дата у Минздрава есть.
«Мы говорим о 22 июня», — заявил чиновник.
В то же время он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.
«Очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания», — отметил главный санитарный врач страны.
Так, совершенно неожиданно, по его словам, в графике нашей страны появилась Российская Федерация, которая показывает динамику развития заболевания в том время, когда болезнь в Европе уже идет на спад.
«Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания», — пояснил главный санврач.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 27 мая, в Украине подтверждены 21 905 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 658 случаев с летальным исходом и 7 995 случаев выздоровления пациентов.82
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…