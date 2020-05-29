Простила шалунишку: мать Неймара вернулась к 22-летнему киберспортсмену-бисексуалу

Мир

Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ и сборной Бразилии, самого дорогого футболиста в истории Неймара вновь сошлась с киберспортсменом Тьяго Рамосом.

Газета Mundo Deportivo пишет со ссылкой на источник, что 53-летняя женщина простила любовника и решила дать ему еще один шанс.

При этом семья выступила против решения Надин возобновить отношения с ухажером — ведь он почти вдвое младше ее!

Напомним, что интрига начала разворачиваться 12 апреля, когда женщина опубликовала фото с Рамосом на своей странице в Instagram и рассказала общественности о своем романе.

Также сообщалось, что Тьяго — член киберспортивной команды 4K Easy, которая принимает участие в турнирах по Free Fire.

Тогда Неймар поддержал решение матери.

«Будь счастлива, мама. Люблю тебя», — написал примерный сын.

Однако спустя две недели стало известно о расставании пары.

Надин, узнав, что ее возлюбленный имел отношения с мужчинами, выгнала его из своего особняка, и Неймар остался без «отчима».

По данным издания The Sun, причиной разрыва стали отношения Рамоса с мужчинами. Среди его партнеров называли личного повара Неймара, бразильского актера и комика Карлиньоса Майю, миллионера Эдуардо Перейру и пиар-консультанта Ириналдо Оливера.

Однако добрая женщина решила простить любовнику его «шалости» с мужчинами и вновь гостеприимно раскрыла свои объятья.

Вероятно, потрясенный ее поступком футболист так расстроился, что решил «согнать злость» на своем отпрыске: как писали «ФАКТЫ», король довольно странно «разыграл» сына, разбив о его голову куриное яйцо.

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