Мир

Спасет медиков от заражения: в Дании создали роборуку для тестирования пациентов на коронавирус (видео)

В связи с тем, что во многих странах мира жертвами коронаинфекции становятся большое количество медиков, в Дании ученые создали роботизированную установку, которая призвана в значительной мере уменьшить риск заражения COVID-19 персоналом больниц. Изобретение умеет точно и аккуратно брать мазок изо рта пациента для анализа на коронавирус нового типа.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Южной Дании.

Сообщается, что установка представляет собой укрепленный на специальной раме манипулятор, оснащенный системой компьютерного зрения и напечатанным на 3D-принтере инструментом для взятия проб. Человеку, у которого робот берет пробу, нужно лишь открыть рот на несколько секунд. После этого компьютерное зрение по нескольким точкам в горле определяет, откуда нужно взять мазок, аккуратно касается горла, а затем помещает образец в пробирку и закрывает ее.

«Я был одним из первых, у кого робот взял мазок. Все прошло очень хорошо. Я был удивлен, насколько нежно он прикоснулся палочкой к нужной точке у меня в горле», — рассказал один из разработчиков, профессор Университета Южной Дании Тиусиус Раджит Саваримуту.

Ученые создали прибор всего за месяц и уже испытали его в лабораторных условиях. Они надеются, что смогут опробовать устройство уже этим летом в одном из многочисленных мобильных центров, которые созданы на улицах датских городов для того, чтобы тестировать всех желающих на коронавирусную инфекцию.

«Робот избавляет медицинский персонал от опасности заразиться при тестировании. При этом само тестирование происходит так же, как и с участием людей», — пояснил Саваримуту.

Сейчас разработчики окончательно доводят устройство и оформляют необходимые разрешения для того, чтобы его можно было использовать как медицинское оборудование. После этого они планируют вывести его как на внутренний, так и на международный рынок.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что и в Украине создали устройство, позволяющее спасти от коронавируса вдвое больше жизней. Речь идет о коннекторе, который позволяет подключать к ИВЛ-аппаратам не по одному, а одновременно по два пациента.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter