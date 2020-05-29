Украина

В ОБСЕ уличили боевиков в наглом нарушении минских соглашений: о чем идет речь

Уличенные разведкой в подготовке циничных провокаций российские оккупационные силы проводят восстановление прежних позиций на участке разведения сил возле Петровского.

В частности, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в этом районе земляные и строительные работы.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».

По его словам, Россия продолжает подрывать согласованные в Париже меры по стабилизации ситуации безопасности на Донбассе, а без их невозможно перейти ко второму этапу — к мерам по реализации политических положений минских договоренностей.

«Обеспечение полного и всеобъемлющего прекращения огня остается критическим для выполнения согласованных выводов Парижского саммита в Нормандском формате, которые Россия продолжает не выполнять. Вместо создания новых участков разведения сил, она прибегает к возвращению сил: СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском», — заявил Цимбалюк.

Напомним, 26 мая СММ ОБСЕ зафиксировала размещение 10 танков со стороны боевиков в Донецкой области в нарушение Минских договоренностей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Донбассе в районе Марьинки украинские военнослужащие сбили вражеский беспилотник. Квадрокоптер летал поблизости от позиций украинских военных. Посредством похожих летательных аппаратов вражеские подразделения порой пытаются закинуть взрывоопасные предметы на оборонительные укрепления ООС. Дрон было решено ликвидировать штатным вооружением.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter