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Мир

Пандемия коронавируса установила новый мировой антирекорд

8:42 29 мая 2020
Пандемия в Бразилии
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

28 мая в мире диагностировали рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 — 116 304. Актуальные данные по Украине читайте в обновляемой статье «ФАКТОВ» «Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям«.

Как сообщает ресурс Worldometers.info, антилидерство удерживают страны Латинской Америки (только в Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 24 151 случай заболевания, что более чем на 2 тысячи случаев больше, чем 27 мая), США (22 658; +2 тысячи), Россия (8371; +40 случаев).

Кроме того, растет количество инфицированных во Франции, Иране и Пакистане.

Напомним, в настоящее время эпидемиологи готовятся ко второй волне пандемии коронавируса, которую ожидают уже осенью.

Фото ЕРА

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