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Пандемия коронавируса установила новый мировой антирекорд
28 мая в мире диагностировали рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 — 116 304. Актуальные данные по Украине читайте в обновляемой статье «ФАКТОВ» «Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям«.
Как сообщает ресурс Worldometers.info, антилидерство удерживают страны Латинской Америки (только в Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 24 151 случай заболевания, что более чем на 2 тысячи случаев больше, чем 27 мая), США (22 658; +2 тысячи), Россия (8371; +40 случаев).
Кроме того, растет количество инфицированных во Франции, Иране и Пакистане.
Напомним, в настоящее время эпидемиологи готовятся ко второй волне пандемии коронавируса, которую ожидают уже осенью.
Фото ЕРА205
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