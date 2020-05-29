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Украина

В Украине испытали новый ракетный комплекс "воздух-земля" (видео)

9:02 29 мая 2020
Миг-29 с ракетным комплексом Х-29Т
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине, где недавно состоялся очередной этап испытаний ракетного комплекса «Нептун», на полигоне в Волынской области начали испытывать управляемые ракеты Х-29Т типа «воздух-земля», запускаемые с самолета МиГ-29 МУ2.

Как сообщает «Украинский милитаристский портал», данное ракетное вооружение предназначено для уничтожения военной техники, оборонных сооружений (опорные пункты, штабы, контрольно-наблюдательные пункты и т. д.), объектов инфраструктуры (мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы), а также кораблей и судов водоизмещением до 10 000 тонн.

Видео испытаний в есть выложили на страничке Организации Волынских авиалюбителей «ОВАЛ». «На данном видео видно, как пара легких фронтовых истребителей МиГ-29, в которой ведущим является модернизированный легкий фронтовой истребитель МиГ-29МУ2, делает два захода на цель», — говорится в комментарии к видео, которое удалось заснять одному из членов организации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео и фото с испытаний ракеты «Ольха-М», которые прошли на полигоне в Одесской области.

Фото https://mil.in.ua.

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