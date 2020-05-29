Шоу-бизнес

Памела Андерсон заявила, что хочет выйти замуж еще раз, и что ее последний брак не был настоящим (фото)

Актриса и модель Памела Андерсон, которая недавно получила работу на сайте для взрослых, заявила в интервью изданию New York Times, что хочет еще раз выйти замуж. «Еще один раз, пожалуйста, Господи. Еще только один раз», — сказала 52-летняя секс-бомба.

Свой последний брак со своим давним поклонником, 74-летним продюсером Джоном Питерсом, звезда не считает настоящим. «Не было свадьбы, не было брака, ничего не было», — сказала она.

О своем пятом замужестве Памела неожиданно объявила в январе этого года. Однако уже спустя 12 дней они с Джоном расстались. Поскольку Андерсон и Питерс в спешке не успели до конца оформить все необходимые документы, их союз еще не имел полной юридической силы и был просто аннулирован.

Памела и Джон

Андерсон также была замужем за рок-музыкантами Томми Ли и Кидом Роком. И дважды выходила за продюсера Рика Саломона. В 2018 году у Андерсон начался роман с футболистом сборной Франции Адилем Рами, который сделал ей предложение, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте. Однако актриса рассталась с ним, обвинив парня в измене.

Фото New York Times

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему Памела Андерсон решила развестись через 12 дней после бракосочетания.



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