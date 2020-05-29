Происшествия

Расстрел маршрутки в Броварах: полиция показала фото задержанных и изъятого оружия

В Броварах (Киевская область), где утром в пятницу, 29 мая, неизвестные расстреляли маршрутку, полиция задержала десять человек с оружием.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, задержанных доставили в Броварской отдела полиции. «Задержанными оказались „гости“, которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента», — говорится в сообщении.

По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стрельба в Броварах, вероятно, связана с «разборками» автоперевозчиков — момент расстрела маршрутки попал на видео.

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