Общество и люди

Последний звонок онлайн: как украинские школы завершают учебный год

В связи с пандемией коронавируса Министерство образования и науки не рекомендует проводить торжественные линейки в школах. Напомним, с послаблением карантина школы открыли только ради проведения ВНО.

Так, в Киеве последний звонок прозвучит онлайн — трансляция организована на муниципальном ТВ-канале (начнется в 12:15).

«Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет учебы, праздник «Последнего звонка — 2020» организовали онлайн на телеканале «Киев», — говорится в сообщении Киевской государственной администрации.

Аналогичное решение приняли также в Житомире, Луцке, Виннице, Одессе, Львове и других городах Украины.

Напомним, что учебный год для 11-классников завершится 1 июня, но аттестаты об окончании школы они получат в августе. А остальным школьникам догонять программу, пропущенную за время карантина, придется с 1 сентября.

Как повлиял карантин на проведение ВНО, читайте в «ФАКТАХ».

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