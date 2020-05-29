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Последний звонок онлайн: как украинские школы завершают учебный год
В связи с пандемией коронавируса Министерство образования и науки не рекомендует проводить торжественные линейки в школах. Напомним, с послаблением карантина школы открыли только ради проведения ВНО.
Так, в Киеве последний звонок прозвучит онлайн — трансляция организована на муниципальном ТВ-канале (начнется в 12:15).
«Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет учебы, праздник «Последнего звонка — 2020» организовали онлайн на телеканале «Киев», — говорится в сообщении Киевской государственной администрации.
Аналогичное решение приняли также в Житомире, Луцке, Виннице, Одессе, Львове и других городах Украины.
Напомним, что учебный год для 11-классников завершится 1 июня, но аттестаты об окончании школы они получат в августе. А остальным школьникам догонять программу, пропущенную за время карантина, придется с 1 сентября.
Как повлиял карантин на проведение ВНО, читайте в «ФАКТАХ».65
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