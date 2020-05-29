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Общество и люди

Последний звонок онлайн: как украинские школы завершают учебный год

10:17 29 мая 2020
Последний звонок
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В связи с пандемией коронавируса Министерство образования и науки не рекомендует проводить торжественные линейки в школах. Напомним, с послаблением карантина школы открыли только ради проведения ВНО.

Так, в Киеве последний звонок прозвучит онлайн — трансляция организована на муниципальном ТВ-канале (начнется в 12:15).

«Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет учебы, праздник «Последнего звонка — 2020» организовали онлайн на телеканале «Киев», — говорится в сообщении Киевской государственной администрации.

Аналогичное решение приняли также в Житомире, Луцке, Виннице, Одессе, Львове и других городах Украины.

Напомним, что учебный год для 11-классников завершится 1 июня, но аттестаты об окончании школы они получат в августе. А остальным школьникам догонять программу, пропущенную за время карантина, придется с 1 сентября.

Как повлиял карантин на проведение ВНО, читайте в «ФАКТАХ».

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