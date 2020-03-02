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Происшествия

На Харьковщине КамАЗ столкнулся с легковушкой: четыре человека погибли (фото)

13:54 2 марта 2020 88
На месте ДТП
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 2 марта, на трассе Чугуев-Меловое возле Купянска столкнулись КамАЗ и Daewoo Lanos. В аварии погибли четыре человека, находившиеся в легковушке. Ранее в Одессе в ДТП получила травмы беременная женщина.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, в результате столкновения 22-летний водитель и двое пассажиров «Daewoo Lanos», женщины 24 и 44 лет, погибли на месте ДТП. В местную больницу доставили еще одного пассажира легковушки, 47-летнего мужчину, но от полученных травм он вскоре скончался.

Правоохранители решают вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика.

Ранее сообщалось, что в Киеве прокурор спас людей из автомобиля, упавшего в Русановский канал. Казбек Тедеев проезжал поблизости и, бросившись в ледяную воду, вытащил на берег водителя и его жену, несмотря на то, что ему самому судорога свела ногу.

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