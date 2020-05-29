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«В школе называли проституткой»: украинская певица рассказала о беременности в 16 лет (видео)

12:20 29 мая 2020
Тоня Матвиенко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая рассказала о попытке изнасилования, призналась, что, когда впервые забеременела, чувствовала себя незащищенной.

У Тони была ранняя беременность — в 16 лет. Поэтому, как объяснила она Оле Поляковой, в школе ее называли проституткой и всячески порицали.

«Я тогда была такая — с кривыми зубами, темными волосами, носила мамины свитера», — рассказала Тоня.

А вот семья, по словам певицы, порадовалась за нее. «Я и не думала делать аборт. Они все время говорили, что „Тоня в подоле принесет“. Я пришла и сказала им: „Договорились?“», — вспоминает Матвиенко.

Напомним, что и певица Оля Полякова призналась, что выходила замуж на пятом месяце беременности.

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