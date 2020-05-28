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Шоу-бизнес

Тоню Матвиенко пытались изнасиловать в детской больнице

13:50 28 мая 2020
Тоня Матвиенко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко пережила попытку изнасилования в детской больнице, куда приехала с дочерью Ульяной много лет назад.

Об этом Тоня рассказала в интервью Оле Поляковой.

Она отметила, что произошло это в 1999 году. «Телефонов нет, а у нас трагедия, все были на даче. Я попала с Ульяной в „Охматдет“ одна. И вот там главврач. Он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, значит, точно гуляла. Он прижал меня и намекнул: „Если не пойдешь, то я твоему ребенку сделаю проблемы“».

Тоня говорит, что тогда испугалась и никому не рассказала. Позвонила свекрови, приехал ее брат и помог с ребенком. Но то, что поступок врача так и остался безнаказанным, ее мучает. Правда, певица не знает, готова ли ворошить прошлое и разбираться.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая 2020 года в Кагарлыке полицейские избили и изнасиловали 24-летнюю женщину. «ФАКТАМ» удалось узнать подробности этого преступления.

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