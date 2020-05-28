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«Вышла замуж по залету»: Оля Полякова рассказала о свадьбе на пятом месяце (видео)

20:09 28 мая 2020
Оля Полякова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее призналась, что била старшую дочь Машу, выходила замуж на пятом месяце беременности.

Об этом Полякова рассказала в разговоре с Тоней Матвиенко.

Собеседница Оли спросила у нее, почему она так назвала дочерей. Полякова рассказала, что старшую дочь назвала Марией, потому что так звали ее любимую бабушку. А младшую Алисой — как героиню фильма «Гостья из будущего».

Она также заявила, что выходила замуж «по залету». «На пятом месяце была на свадьбе», — подчеркнула Оля и пропела: «Мужика хотела, вот и залетела».

Напомним, ранее Полякова призналась, что была любовницей своего мужа. Правда, долго это не длилось — мужчина развелся и женился на Оле.

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