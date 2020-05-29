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Украина

В Украине снова откроются торговые центры: как они будут работать после карантина

12:21 29 мая 2020
В Украине снова откроются торговые центры: как они будут работать после карантина
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве готовятся к открытию торговых центров. Как стало известно, это произойдет уже в субботу, 30 мая.

Журналистам объяснили, что все сотрудники пройдут обязательный температурный скрининг, а посетителям будут рекомендовать продезинфицировать руки.

Кроме того, действует строгий масочный режим.

Ограничивать количество покупателей в бутиках администрация намерена по-разному. Так, в одном из ТРЦ на входе в магазины устанят своеобразный «светофор» для определения степени их загруженности.

А отслеживать безопасную дистанцию на эскалаторах помогут обозначения на ступенях.

Развлекательные зоны, кафе и рестораны пока останутся закрытыми.

Напомним, во Львове, Черкассах, Днепре, Харькове и даже в Черновцах ТРЦ уже открылись.

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