- 12:59 Абоненты Vodafone жалуются на проблемы с сетью и интернетом: что произошло
- 12:57 Какая война? В николаевском магазине продавали футболку с надписью "Россия"
- 12:46 В известном супермаркете отказались обслуживать клиента на украинском языке: скандальное видео
- 12:35 Кравчук считает, что Донбасс не сможет быстро снова стать Украиной
- 12:21 В Украине снова откроются торговые центры: как они будут работать после карантина
- 12:20 «В школе называли проституткой»: украинская певица рассказала о беременности в 16 лет
- 12:05 С 1 июня в Киеве заработает система фотофиксации нарушений на дорогах: ответы на главные вопросы
- 12:04 Стрельба в Броварах: появилось видео с другого ракурса
- 12:03 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:50 Военные грузовики попали в масштабное ДТП на Харьковщине: первые фото с места аварии
- 11:39 Знаменитый экс-вратарь «Барселоны» стал главным тренером
- 11:28 Стрельба в Броварах: количество задержанных увеличилось вдвое
Какая война? В николаевском магазине продавали футболку с надписью "Россия" (видео)
В сеть выложили видео, снятое в одном из магазинов Николаева, где продавалась футболка с надписью «Россия» и изображением двуглавого орла. Ранее в Харькове в продаже заметили футболки с «российским» Крымом
На видео, которое выложила в соцсети интернет-пользователь с ником «Оленка Оленка» слышно, как парень интересуется у продавца, как такой товар мог оказаться в зале, а женщина даже не понимает, что возмутило покупателя. «Вы имеете в виду что она женская? Или что?» — говорит продавец.
Парень ей говорит, что российская агрессия в Украине длится уже шесть лет, на что женщина отвечает: «Какая война? У кого война? Я из России, у меня никакой войны нет… Я 40 лет в Украине живу и у меня врагов нет».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кременчуге (Полтавская область) проучили любителя «русского мира», который гулял по городу в футболке с надписью «Крым-Россия»85
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!