Какая война? В николаевском магазине продавали футболку с надписью "Россия" (видео)

Общество и люди

В сеть выложили видео, снятое в одном из магазинов Николаева, где продавалась футболка с надписью «Россия» и изображением двуглавого орла. Ранее в Харькове в продаже заметили футболки с «российским» Крымом

На видео, которое выложила в соцсети интернет-пользователь с ником «Оленка Оленка» слышно, как парень интересуется у продавца, как такой товар мог оказаться в зале, а женщина даже не понимает, что возмутило покупателя. «Вы имеете в виду что она женская? Или что?» — говорит продавец.

Парень ей говорит, что российская агрессия в Украине длится уже шесть лет, на что женщина отвечает: «Какая война? У кого война? Я из России, у меня никакой войны нет… Я 40 лет в Украине живу и у меня врагов нет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кременчуге (Полтавская область) проучили любителя «русского мира», который гулял по городу в футболке с надписью «Крым-Россия»

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