Сепаратизм в действии: в Харькове продавали футболки с российским Крымом

Украина

В Харькове в одном из магазинов были обнаружены футболки с изображением карты России с аннексированным Крымом в разных цветах и размерах. Об этом пишет издание «Комментарии».

Сообщается, что один из журналистов обнаружил в магазине сети стоковой одежды Mega-stock «стильную» обновку датского бренда BLEND, отшитого в Пакистане. На футболках изображена карта России с оккупированным полуостровом Крым, причем карта выполнена в цветах флагов Франции и Швеции.

Изначально персонал магазина отрицал, что продает продукцию с картой России — вероятно, не узнал ее на изделиях. И уж тем более не заметил на карте оккупированный полуостров.

Позже с редакцией связалась администратор сети харьковских магазинов Mega-stock Светлана. Эти футболки из коллекции 2018 года, посвященных Чемпионату мира по футболу, который проходил в России, пояснила представитель торговой сети.

«Позиция нашего магазина такова, что мы патриоты нашей страны, и мы не распространяем сепаратистскую символику. Что касается этих футболок, то я разговаривала с руководством, и оно сказало, что футболки не имеют отношение к сепаратизму в том или ином проявлении, и они посвящены Чемпионату мира по футболу — и не более», — сказала она.

В редакции подчеркнули, что возмутительным на этих футболках является именно изображение оккупированного Крыма в составе России. После чего администратор пообещала повторно связаться с руководителями — возможно, магазину проще будет убрать из продажи скандальные футболки, чтобы впредь не возникали подобные вопросы.

Впоследствии футболки с прилавков убрали. И все же подобный товар на полках может быть расценен как посягательство на территориальную целостность Украины, заявили в комментарии изданию юристы. По их словам, наказанием за это может быть до пяти лет колонии. Но только в случае, если будет доказано преступное намерение и призыв признать аннексию Крыма.

Напомним, что подобный инцидент произошел в этом году на киевской автостанции «Выдубичи», откуда перевозчики выполняют международные рейсы, в том числе и в Российскую Федерацию. Там на табло поместили карту РФ с присоединенным к ней украинским Крымом. По этой причине в «Киевпастрансе» были вынуждены провести служебную проверку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сами российские пропагандисты на подсознательном не отрицают факт того, что Крым является частью Украины. Так, посольство России в Великобритании, опубликовало доклад министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об усилении НАТО, а в приложении к нему была карта мира, где Крым указан как украинский.

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