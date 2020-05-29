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Происшествия

Абоненты Vodafone жалуются на проблемы с сетью и интернетом: что произошло

12:59 29 мая 2020
Абоненты Vodafone жалуются на проблемы с сетью и интернетом: что произошло
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Жители целого ряда регионов Украины с утра 29 мая жалуются на перебои в работе мобильного оператора Vodafone Ukraine. Так, сообщения об исчезновении сети сообщали жители Запорожья, Бердянска, Хмельницкого и других городов. Напомним, 21 мая аналогичные проблемы испытывали также абоненты «Киевстара».

В компании перебои также подтвердили — однако только в части оказания услуг голосовой связи.

«В течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. Мы имеем непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, LTE сеть (доступ к интернету) должен работать в обычном режиме», — говорится в сообщении Vodafone Ukraine в Facebook.

О проблемах с доступом к интернету 29 мая сообщили также в «Укртелекоме». Там связывают это с техническим сбоем оборудования и заявляют, что проблема носит индивидуальный характер для каждой области.

Напомним, в середине мая в МВД зафиксировали сбой системы электронной записи в сервисные центры.

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