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Украина

Абоненты "Киевстар" остались без интернета: что произошло

10:11 21 мая 2020
Киевстар
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве и Днепре не работает домашний интернет от «Киевстар». Примерно в 9 часов утра у пользователей начались проблемы с доступом к интернету. Об этом сообщили журналисты «ФАКТОВ», которые пользуются услугой этого провайдера.

В данный момент не работает домашний интернет и номера телефонов техподдержки по всей Украине. Люди не могут дозвониться на горячую линию.

В пресс-службе «Киевстар» сообщили, что есть временные трудности. Ориентировочный период устранения неполадок до 18:00 сегодняшнего дня.

Напомним, три дня назад пользователи сервиса видеоконференций Zoom из разных стран жаловались на сбои в работе программы. Ранее жалобы были на обновление для операционной системы Windows 10.

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