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Абоненты "Киевстар" остались без интернета: что произошло
В Киеве и Днепре не работает домашний интернет от «Киевстар». Примерно в 9 часов утра у пользователей начались проблемы с доступом к интернету. Об этом сообщили журналисты «ФАКТОВ», которые пользуются услугой этого провайдера.
В данный момент не работает домашний интернет и номера телефонов техподдержки по всей Украине. Люди не могут дозвониться на горячую линию.
В пресс-службе «Киевстар» сообщили, что есть временные трудности. Ориентировочный период устранения неполадок до 18:00 сегодняшнего дня.
Доброго дня! Наразі є тимчасові складнощі і фахівці роблять все можливе для того, щоб якомога швидше їх усунути. Орієнтовний термін— Kyivstar (@TwiyKyivstar) May 21, 2020
до 21.05.202018:00
Приносимо вибачення за незручності.
Напомним, три дня назад пользователи сервиса видеоконференций Zoom из разных стран жаловались на сбои в работе программы. Ранее жалобы были на обновление для операционной системы Windows 10.892
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..