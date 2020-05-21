Украина

Абоненты "Киевстар" остались без интернета: что произошло

В Киеве и Днепре не работает домашний интернет от «Киевстар». Примерно в 9 часов утра у пользователей начались проблемы с доступом к интернету. Об этом сообщили журналисты «ФАКТОВ», которые пользуются услугой этого провайдера.

В данный момент не работает домашний интернет и номера телефонов техподдержки по всей Украине. Люди не могут дозвониться на горячую линию.

В пресс-службе «Киевстар» сообщили, что есть временные трудности. Ориентировочный период устранения неполадок до 18:00 сегодняшнего дня.

Доброго дня! Наразі є тимчасові складнощі і фахівці роблять все можливе для того, щоб якомога швидше їх усунути. Орієнтовний термін до 21.05.2020 18:00

Приносимо вибачення за незручності. — Kyivstar (@TwiyKyivstar) May 21, 2020

Напомним, три дня назад пользователи сервиса видеоконференций Zoom из разных стран жаловались на сбои в работе программы. Ранее жалобы были на обновление для операционной системы Windows 10.

892

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter