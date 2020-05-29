Убийство молодого военного в Виннице: появились данные о подозреваемом (фото)

Украина

В Виннице задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 28-летнего военнослужащего, получившего смертельные ножевые ранения 24 мая.

Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, раненого военнослужащего доставили ночью в реанимационное отделение местной больницы с проникающим ранением брюшной полости, однако спасти его не удалось.

В течение четырех суток полицейские вышли на человека, которого заподозрили в убийстве. Им оказался 35-летний житель Винницы, которые ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

«На улице возник внезапный конфликт и драка, во время которой мужчина нанес проникающее ножевое ранение своему оппоненту и скрылся с места происшествия. Сейчас подозреваемый задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)», — сообщают в полиции Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Также на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос рассказал и о другом резонансном преступлении — убийстве сотрудника Барского районного военкомата. В нем подозревают 33-летнего мужчину, который скрывается от правоохранителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», капитана Михаила Гольовского обнаружили в селе Чемерисы-Барские в бессознательном состоянии. Сотрудника Барского райвоенкомата госпитализировали, однако он умер не приходя в сознание.

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